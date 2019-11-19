PATERNO': SCOMPARSO DA 10 GIORNI, CONTINUANO LE RICERCHE DEL SIGNOR SPAMPINATO

Sono dieci giorni che non si hanno più notizie del Signor Giuseppe Spampianto, l’uomo 71 enne di Paternò.L’ultima volta è stato visto all’ospedale di Paternò, dove l’uomo, in seguito ad un malore avut...

Sono dieci giorni che non si hanno più notizie del Signor Giuseppe Spampianto, l’uomo 71 enne di Paternò.

L’ultima volta è stato visto all’ospedale di Paternò, dove l’uomo, in seguito ad un malore avuto in un panificio, era stato portato dal 118, per essere sottoposto a dei controlli.

L’uomo, è rimasto per qualche ora nel pronto soccorso dell’ospedale, poi, improvvisamente, si è allontanato, si crede spontaneamente, e da allora nessuna notizia è giunta ai parenti, né del luogo ove si potrebbe trovare l’uomo, né del suo stato di salute.

I nipoti, giustamente, hanno presentato denuncia ai carabinieri, e nello stesso tempo loro stessi, insieme alle forze dell’ordine, hanno iniziato le ricerche, proprio a partire dalla casa dell’uomo, ma purtroppo, finora, nessuna traccia è stata trovata, e nemmeno si hanno notizie certe dell’uomo, scomparso da circa dieci giorni.

Chiediamo a tutti i nostri lettori, di contattare la nostra redazione, le forze dell’ordine, e anche gli stessi parenti, qualora si ritenga di avere notizie del signor Giuseppe, o lo avvisti da qualche parte, sia a Paternò che nei Comuni vicini.

Le ricerche, intanto proseguono, per capire come e dove si trovi il signor Spampinato.

Chi lo avesse visto può avvertire le forze dell’ordine.