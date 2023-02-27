PATERNO’ : SCOMPARSO UN GIOVANE, RICERCHE IN CORSO

Un ragazzo è scomparso oggi pomeriggio da Paternò. Le ricerche, che vedono impegnati carabinieri e vigili del fuoco, effettuate anche con l’ausilio di un drone, sono concentrate in zona Fossa Creta, a...

Un ragazzo è scomparso oggi pomeriggio da Paternò.

Le ricerche, che vedono impegnati carabinieri e vigili del fuoco, effettuate anche con l’ausilio di un drone, sono concentrate in zona Fossa Creta, alla fine di via Balatelle, ma finora hanno dato esito negativo.

Al momento, non si hanno notizie precise, ma si sa che il giovane ha problemi di salute che potrebbero diventare seri col passare delle ore. Il giovane ha i capelli neri mossi e i baffi e qualora qualcuno lo noti è pregato di avvisare immediatamente il 112.

A dare l’allarme i familiari, insospettiti da una assenza prolungata. Dalle ultime notizie sembra che il ragazzo sia stato ritrovato, ma siamo in attesa di conferme certe.