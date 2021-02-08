Paternò: sconfitta di misura a Messina. Decide il gran goal di Carbonaro

A 10 giorni dalla pesante sconfitta di Troina, dopo aver saltato gli ultimi due impegni causa Covid, il Paternò perde 1-0 contro l’Fc Messina, una delle squadre candidate alla promozione diretta in Se...

A 10 giorni dalla pesante sconfitta di Troina, dopo aver saltato gli ultimi due impegni causa Covid, il Paternò perde 1-0 contro l’Fc Messina, una delle squadre candidate alla promozione diretta in Serie C. Ennesima sconfitta di misura dei rossazzurri, che hanno dimostrato, una volta in più, di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra di questo girone.

Paternò, ancora orfano di Truglio e Bontempo, che si schiera col solito 4-3-3, con il nuovo arrivato De Marco schierato nel tridente offensivo insieme a La Piana e Di Stefano. Il primo tiro dell’incontro arriva al 10° ad opera di Bevis, ma la palla finisce a lato. Passano 5 minuti e Scapellato (con la fascia di capitano al braccio) sfiora il goal della domenica: sulla sponda di La Piana, il centrocampista paternese non ci pensa due volte e, di prima, lascia partire un tiro dai 30 metri che si stampa sulla traversa. Pochi minuti più tardi lo stesso Scapellato prova ancora una conclusione da fuori che stavolta viene facilmente bloccata da Marone. Anche il Messina risponde con delle conclusioni da fuori area che però non impegnano Cavalli. La prima frazione si chiude sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con lo stesso canovaccio del primo, con il Paternò che prova a pungere in ripartenza. Al 14° padroni di casa pericolosi col colpo di testa di Carbonaro. Risposta degli etnei con il tiro del solito Scapellato, bloccato da Marone. Al 21° i giallorossi siglano il goal del definitivo 1-0: su rimessa laterale da sinistra, Carbonaro si libera sbracciando del diretto avversario e con un destro chirurgico dal lato corto dell’area di rigore infila la palla dove l’incolpevole Cavalli non può arrivare. Mister Catalano prova a raddrizzare la partita con i cambi, ma il risultato resta congelato fino al fischio finale. Il Paternò rimane così al decimo posto con 18 punti in classifica, il Messina sale al terzo posto con 25 punti.

Nel girone I di Serie D la capolista ACR Messina viene raggiunta in pieno recupero dal Marina di Ragusa. Vittorie casalinghe per il Biancavilla sul Rende, per l’Acireale sul Santa Maria Cilento e del Gelbison sul Dattilo. Il Licata espugna il campo del Citta di Sant’Agata.