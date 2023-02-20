95047

PATERNO’. SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE IN VIA UGO FOSCOLO

A cura di Redazione Redazione
20 febbraio 2023 09:16
Incidente nel pomeriggio di ieri, 19 Febbraio 2023 a Paternò.

Il sinistro che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi si è verificato all'incrocio tra la via Ugo Foscolo e la via Giosuè Carducci.

Due i mezzi coinvolti una Fiat Panda ed una Fiat Punto che per cause non note si sono violentemente scontrate, la Punto ha finito la sua corsa su un autovettura parcheggiata.

Come già scritto, non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture, ingenti danni invece per le auto.

