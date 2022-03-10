PATERNO': SCONTRO AUTO-MONOPATTINO, SCHIANTO IN VIA NAZARIO SAURO : RAGAZZO ALL'OSPEDALE

Brutto incidente nella serata di ieri , 09 Marzo 2022 lungo la via Nazario Sauro.Per cause ancora in corso di accertamento un giovane a bordo di un monopattino elettrico è stato colpito da un’auto.L’i...

Brutto incidente nella serata di ieri , 09 Marzo 2022 lungo la via Nazario Sauro.

Per cause ancora in corso di accertamento un giovane a bordo di un monopattino elettrico è stato colpito da un’auto.

L’impatto contro l’auto, una Ford Fiesta, è stato violento e il parabrezza è andato in frantumi.

Ad avere la peggio il conducente della bici elettrica che dopo l'urto ha sbattuto rovinosamente sul parabrezza dell'autovettura e sbalzato violentemente a terra.

Il ragazzo cosciente ma molto dolorante è stato soccorso dal 118, è stato trasportato all'Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.