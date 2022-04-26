PATERNO': SCONTRO AUTO MOTO AL CORSO ITALIA, FERITO

FLASHIncidente con un ferito intorno alle ore 08.00 di oggi 26 Aprile 2022.Ad essere coinvolti un autovettura ed una moto per cause al momento non note si sono scontrati.Ferito, secondo le prime info...

Incidente con un ferito intorno alle ore 08.00 di oggi 26 Aprile 2022.

Ad essere coinvolti un autovettura ed una moto per cause al momento non note si sono scontrati.

Ferito, secondo le prime informazioni in modo non grave il centauro che ha causa dell'impatto è caduto rovinosamente a terra, per lui si è reso necessario il trasporto all'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto un ambulanza del 118

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti