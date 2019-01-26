PATERNO' SCONTRO AUTO MOTO IN VIA VERGA

Scontro auto - moto in via Verga pochi istanti fa. Una moto guidata da un giovane paternese, si è scontrata contro una Volkswagen Polo guidata anche questa da un Paternese.Lo scontro è stato terribile...

Scontro auto - moto in via Verga pochi istanti fa. Una moto guidata da un giovane paternese, si è scontrata contro una Volkswagen Polo guidata anche questa da un Paternese.

Lo scontro è stato terribile, ad avere la peggio il guidatore della moto, sbalzato a terra, e che ha dovuto ricorrere alle cure dell'ambulanza del 118. Forse sarà trasferito in un ospedale di Catania, per maggiore sicurezza.

Sul posto è stato chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, in quanto la moto, semi distrutta ha perso molta benzina riversatesi sulla strada. Non si conosce ancora l'entità delle ferite riportate dal motociclista, mentre l'automobilista non ha avuto grossi problemi, tranne i danni alla vettura.

IN AGGIORNAMENTO