PATERNO': SCONTRO AUTO SCOOTER, FERITI DUE RAGAZZI. INTERVIENE L’ELISOCCORSO

Un grave incidente si è verificato oggi 25 settembre 2021 intorno alle ore 12:30 nei pressi dello stadio che ha coinvolto uno scooter ed una Nissan Juke.La dinamica è ancora da accertare, ma lo scont...

Il tuo browser non supporta il tag video.

Un grave incidente si è verificato oggi 25 settembre 2021 intorno alle ore 12:30 nei pressi dello stadio che ha coinvolto uno scooter ed una Nissan Juke.

La dinamica è ancora da accertare, ma lo scontro si è verificato tra la via dei Corallo e la via delle Gemme non molto lontano dallo stadio Falcone Borsellino. Nell’impatto sono rimasti feriti due ragazzi che viaggiavano sul motoveicolo.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente ai giovani.

Successivamente è stato necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso che è atterrato nei pressi dello stadio, e dopo averlo stabilizzato, era cosciente, ha trasportato all’ospedale uno dei due ragazzi, mentre l’altro è stato portato all'ospedale con l'ambulanza per ulteriori accertamenti. Entrambi sono stati trasferiti al Policlinico di Catania.

Tanto spavento ma incolumi gli occupanti dell'autovettura.

Contestualmente sono stati allertati anche la Polizia Municipale Locale, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente per regolare la circolazione, durante le operazioni di soccorso, e hanno effettuato i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.

Disagi alla circolazione stradale in entrambe le direzioni.