PATERNO' SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA CONIGLIO, FERITO CENTAURO

Un incidente stradale si è verificaot nel pomeriggio di oggi, 13 Dicembre 2023 a Paternò.

Il sinistro si è verificato nell'incrocio fra le vie Coniglio e Monfalcone a Paternò. Due veicoli sono entrati in collisione, una Fiat 600 e uno scooter.

L'incidente ha avuto luogo quando i due veicoli si sono scontrati, causando la caduta del centauro e provocando ferite al conducente 16enne.

Immediatamente dopo l'impatto, sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza del servizio sanitario 118, con personale medico che ha prontamente soccorso il giovane coinvolto. Successivamente, è stato trasportato al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Fortunatamente, le informazioni attuali suggeriscono che le condizioni del giovane conducente non siano gravi, nonostante le ferite riportate durante la caduta. Al contrario, il conducente della Fiat 600, un uomo di 52 anni, sembra essere uscito illeso dall'incidente.