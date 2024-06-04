PATERNÒ, INCIDENTE IN VIA G.B. NICOLOSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTO Si è trattato di un incidente autonomo, lo scooterista un uomo di 35 anni per cause in fase d'accertamento a bordo di un Piaggio Liberty, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosa...

AGGIORNAMENTO

Si è trattato di un incidente autonomo, lo scooterista un uomo di 35 anni per cause in fase d'accertamento a bordo di un Piaggio Liberty, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L'uomo è stato soccorso ed è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sconosciuta al momento la prognosi.

La Polizia Municipale sul posto per I rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

