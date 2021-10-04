PATERNO': SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA MONGIBELLO, FERITO CENTAURO

FLASHIncidente stradale intorno alle ore 13 di oggi, 04 ottobre 2021, in via Mongibello ,lungo la strada che collega Paternò e Ragalna nei pressi del ponte "currone" in territorio di Paternò.Per caus...

FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 13 di oggi, 04 ottobre 2021, in via Mongibello ,lungo la strada che collega Paternò e Ragalna nei pressi del ponte "currone" in territorio di Paternò.

Per cause non note, si è verificato uno scontro che ha coinvolto un autovettura ed uno scooter, ad avere la peggio il centauro che a seguito dell'impatto è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, per fortuna non avrebbe riportato gravi ferite,

Nel tratto interessato dal sinistro il traffico veicolare ha subito notevoli rallentamenti per le consentire le operazioni di soccorso.