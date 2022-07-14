FLASHUn violento scontro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 14 luglio 2022 intorno, alle ore 16, in via Nazario Sauro a Paternò.L’impatto è avvenuto tra un’autovettura una Nissan Juke ed uno...

FLASH

Un violento scontro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 14 luglio 2022 intorno, alle ore 16, in via Nazario Sauro a Paternò.

L’impatto è avvenuto tra un’autovettura una Nissan Juke ed uno scooter.

Secondo le prime informazioni, è rimasto ferito nello scontro il centauro che è stato soccorso da un ambulanza del 118, che ha raggiunto il luogo del sinisto, e trasportarlo in ospedale con delle serie ferite per i dovuti controlli ed esami del caso.

Il tratto interessato in questo momento (ore 16.40) è chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi.

Mentre per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e la gestione del traffico è presente la Polizia Municipale di Paternò.

PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA NAZARIO SAURO, FERITO CENTAURO 1/4 Successivo »

In Aggiornamento