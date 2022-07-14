95047

PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA NAZARIO SAURO, FERITO CENTAURO

14 luglio 2022 16:55
PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA NAZARIO SAURO, FERITO CENTAURO -
Cronaca
FLASH

Un violento scontro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 14 luglio 2022 intorno, alle ore 16, in via Nazario Sauro a Paternò.

L’impatto è avvenuto tra un’autovettura una Nissan Juke ed uno scooter.

Secondo le prime informazioni, è rimasto ferito nello scontro il centauro che è stato soccorso da un ambulanza del 118,  che ha raggiunto il luogo del sinisto,  e trasportarlo in ospedale con delle serie ferite per i dovuti controlli ed esami del caso.

Il tratto interessato in questo momento (ore 16.40)  è chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi.

Mentre per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e la gestione del traffico è presente la Polizia Municipale di Paternò.

In Aggiornamento

 

