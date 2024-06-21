PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA SARDEGNA, FERITO UN GIOVANE
Paternò, 21 giugno 2024 - Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, si è verificato un incidente a Paternò, che ha coinvolto una Fiat Punto e uno scooter. Lo scontro, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, è avvenuto in via Sardegna, nei pressi di via Tito Speri.
Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida dello scooter, che è caduto a terra in seguito all'urto. Sul posto è intervenuta prontamente un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure al ragazzo.
Dopo le prime verifiche mediche sul luogo dell'incidente, il giovane è stato trasferito all'ospedale per ulteriori accertamenti e cure.
Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi.
L'incidente ha causato rallentamenti nel traffico nel tratto interessato, provocando disagi per gli automobilisti.
Grazie alla rapida segnalazione e alle foto inviate dal nostro fedelissimo lettore Santi, siamo stati in grado di documentare l'accaduto.