PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER QUESTA NOTTE IN PIAZZA SANTA BARBARA
A cura di Redazione
27 settembre 2021 08:07
FLASH
Incidente stradale questa notte, intorno alle ore 01 nella centralissima Piazza Santa Barbara.
Per cause non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto un mezzo a due ruote ed un autovettura.
A rimanere ferito in modo non grave il ragazzo che era a bordo dello scooter.