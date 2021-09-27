95047

PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER QUESTA NOTTE IN PIAZZA SANTA BARBARA

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2021 08:07
PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER QUESTA NOTTE IN PIAZZA SANTA BARBARA
FLASH

Incidente stradale questa notte, intorno alle ore 01 nella centralissima Piazza Santa Barbara.

Per cause non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto un mezzo a due ruote ed un autovettura.

A rimanere ferito in modo non grave il ragazzo che era a bordo dello scooter.

 

