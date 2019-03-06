95047

PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER, RAGAZZO TRASFERITO A CATANIA

Uno scontro tra una Chevrolet ed uno scooter Honda Sh, è avvenuto poco fa a Paternò, tra la via Brescia e la via Speri.Ad avere la peggio proprio il 17 enne alla guida dello scooter, che a causa dell’...

06 marzo 2019 21:22
Uno scontro tra una Chevrolet ed uno scooter Honda Sh, è avvenuto poco fa a Paternò, tra la via Brescia e la via Speri.

Ad avere la peggio proprio il 17 enne alla guida dello scooter, che a causa dell’urto è volato sopra la vettura per poi cadere rovinosamente a terra.

Immediatamente è stato allertato il 118, con l’ambulanza subito giunta in loco, e dopo avere valutato le condizioni del ragazzo lo ha trasferito al Pronto soccorso del Policlinico di Catania.

Non si conoscono le condizioni esatte del giovane, che comunque a breve sarà sottoposto a vari accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri di Paternò.

IN AGGIORNAMENTO

 

