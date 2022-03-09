95047

PATERNÒ. SCONTRO AUTO TRATTORE IN VIA MEDITERRANEO, FERITI

09 marzo 2022 08:18
Cronaca
FLASH

Gravissimo incidente questa mattina, 09 Marzo 2022 intorno alle ore 07.30 a Paternò in via Mediterraneo.

Per cause in via d'accertamento, da parte dei Carabinieri che sono sul posto sì è verificato un violento scontro che ha coinvolto un trattore ed una Mercedes.

Feriti secondo le prime informazioni  entrambi soccorsi i due conducenti dei mezzi che sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all'ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

La strada al momento (ore 08.10) è chiusa al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza,  con conseguenze disagi al traffico nelle vie limitrofe.

