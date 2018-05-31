PATERNO': SCONTRO CON RIBALTAMENTO IN VIA CONVENTO

PATERNO': SCONTRO CON RIBALTAMENTO IN VIA CAPPUCCINI

Spettacolare scontro, per fortuna senza gravi conseguenze, stasera intorno alle 23 in via Convento, zona Cappuccini.

A scontrarsi una Fiat Grande Punto con una Opel Agila, che a causa dell'impatto si è ribaltata.

Per fortuna gli occupanti delle vetture non hanno riportato gravi ferite, almeno dalle vosi trapelate finora. I

due sono stati comunque portati al locale ospedale per dei controlli più approfonditi.

Sul posto gli uomini del 118 e una pattuglia della Guardia di Finanza di Paternò.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che sarà più chiara dopo che saranno completati i rilievi.

