PATERNO’: SCONTRO CON RIBALTAMENTO IN VIA CONVENTO, DUE FERITI
Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, 30 luglio 2021, intorno alle ore 15 nei pressi della rotonda del Corso Italia - Cappuccini
Ad essere coinvolte due autovetture, una Seat Ibiza ed una Fiat Punto che per cause ancora di via accertamento ha finito la sua corsa andando a sbattere lungo il marciapiede a ruote in aria.
All'interno della Punto vi erano due persone, entrambi le ragazze sono stata trasportate in ospedale di Paternò per le dovute cure.
Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.
Per tutti i rilievi necessari del sinistro è presente la polizia locale.
Notizie in aggiornamento