PATERNO': SCONTRO FRONTALE TRA AUTO E FURGONE IN VIA GIOVANNI VERGA, FERITA BAMBINA

Poteva avere conseguenze piu gravi l'incidente avvenuto nella serata di ieri , 07 Luglio sulla Sp58 la strada che da via Giovanni Verga conduce in contrada Tre Fontane.Per cause al vaglio da parte...

Poteva avere conseguenze piu gravi l'incidente avvenuto nella serata di ieri , 07 Luglio sulla Sp58 la strada che da via Giovanni Verga conduce in contrada Tre Fontane.

Per cause al vaglio da parte dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto , si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto una Fiat Idea ed un Furgone Renault Traffic.

Bilancio di tre persone ferite, il conducente del furgone e due occupanti dell'autovettura. tra questi una bambina che hanno ricevuto le prime cure dalle due ambulanze che sono intervenuti sul luogo del sinistro, fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite.

Per la bambina di 4 anni si è reso necessario per ulteriori accertamenti il trasferimento all'ospedale di Nesima.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Paternò, per la messa in sicurezza dei veicoli.

Il traffico è rimasto bloccato per due ore circa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale.