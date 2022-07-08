95047

08 luglio 2022 09:57
PATERNO': SCONTRO FRONTALE TRA AUTO E FURGONE IN VIA GIOVANNI VERGA, FERITA BAMBINA -
News
Poteva avere conseguenze piu gravi  l'incidente avvenuto nella serata di ieri , 07 Luglio sulla Sp58 la strada che da  via Giovanni Verga conduce in contrada Tre Fontane.

Per cause al  vaglio da parte dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto , si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto una Fiat Idea ed un Furgone Renault Traffic.

Bilancio di tre persone  ferite, il conducente del furgone e due occupanti dell'autovettura.  tra questi una bambina che hanno ricevuto le prime cure dalle due ambulanze che sono intervenuti sul luogo del sinistro, fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite.

Per la bambina di 4 anni si è reso necessario per ulteriori accertamenti il trasferimento  all'ospedale di Nesima.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei  Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Paternò, per la messa in sicurezza dei veicoli.

Il traffico è rimasto bloccato per due ore circa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale.

 

