PATERNO': SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO NEI PRESSI DEL "PALAZZO DI FERRO"
A cura di Redazione
05 aprile 2022 22:06
Incidente intorno alle ore 12 di oggi, 05 Aprile 2022 a Paternò nei pressi del palazzo di Ferro.
Per cause non note si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto una Renault Modus ed una Skoda Kamiq.
Nella Skoda a causa del violento impatto sono esplosi gli airbag, fortunatamente i conducenti delle due vetture sono rimasti illesi, seppur per loro tanto spavento.
Il traffico vista l'ora di punta ha subito rallentamenti
