PATERNÒ, SCONTRO FURGONE - CICLISTA
A cura di Redazione
08 novembre 2018 09:35
Un ciclista, ha avuto uno scontro con un furgone, nei pressi di Ponte Barca. Non si conoscono ancora molti particolari della vicenda, ma il ciclista ha dovuto ricorrere alle immediate cure del 118. La notizia è di qualche minuto fa, visto che il fatto è accaduto da pochissimo. Non si conosce l'esatta dinamica del sinistro. Siamo in attesa di notizie più dettagliate.
IN AGGIORNAMENTO