PATERNÒ, SCONTRO FURGONE - CICLISTA

Un ciclista, ha avuto uno scontro con un furgone, nei pressi di Ponte Barca. Non si conoscono ancora molti particolari della vicenda, ma il ciclista ha dovuto ricorrere alle immediate cure del 118. La...

A cura di Redazione 08 novembre 2018 09:35

Condividi