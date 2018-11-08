PATERNÒ: SCONTRO FURGONE – CICLISTA , INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO

Un ciclista paternese ha avuto uno scontro con un furgone, nei pressi di Ponte Barca. Non si conoscono ancora molti particolari della vicenda, ma il ciclista ha dovuto ricorrere alle immediate cure del 118, per un trauma cranico provocato dalla caduta. Nell'impatto anche il casco, che il ciclista indossava, si è rotto. Dopo un primo intervento dell'ambulanza, il malcapitato è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, per eseguire accertamenti più approfonditi. In un primo momento, la perdita di coscienza del ciclista aveva fatto temere il peggio, ma poi fortunatamente si è ripreso. La notizia è di qualche minuto fa, visto che il fatto è accaduto da pochissimo. Non si conosce l'esatta dinamica del sinistro. Siamo in attesa di notizie più dettagliate.

IN AGGIORNAMENTO