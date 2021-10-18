PATERNO'. SCONTRO FURGONE -SCOOTER NELLA ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE

Un incidente, per fortuna senza feriti si è verificato intorno alle ore 13, di oggi lunedì 18 ottobre 2021 all'altezza della rotonda tra il corso Sicilia e la via Vittorio Emanuele.Per cause ancora no...

Un incidente, per fortuna senza feriti si è verificato intorno alle ore 13, di oggi lunedì 18 ottobre 2021 all'altezza della rotonda tra il corso Sicilia e la via Vittorio Emanuele.

Per cause ancora non note, uno scooter, condotto da un uomo, si è scontrato con un furgone che si stava immettendo nella rotatoria, a causa dell’impatto con il furgone, l'uomo è rovinata a terra.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il centauro e per l'autista del furgone.

Danni solo alle cose, e non alle persone