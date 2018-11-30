PATERNÒ: SCONTRO MOTO - SCOOTER, 15 ENNE TRASFERITA AL GARIBALDI DI CATANIA

Scontro tra moto e scooter, stasera, tra via Collegio e via Fabio Filzi. Un uomo con la moto, scendeva da via Collegio, mentre la ragazza, una quindicenne a bordo di uno scooter procedeva in via Filzi...

Scontro tra moto e scooter, stasera, tra via Collegio e via Fabio Filzi. Un uomo con la moto, scendeva da via Collegio, mentre la ragazza, una quindicenne a bordo di uno scooter procedeva in via Filzi. I due, per cause sconosciute, si sono scontrati e ad avere la peggio è stata la ragazza che ha dovuto ricorrere alle cure del personale del 118, prontamente giunto sul posto. La giovane, vigile e cosciente, per precauzione è stata trasferita all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, per eseguire ulteriori esami.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso