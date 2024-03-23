95047

PATERNÒ. SCONTRO NELLA NOTTE TRA UN AUTO ED UNO SCOOTER, FERITI

23 marzo 2024 08:48
Cronaca
Nel cuore della notte, precisamente intorno all'una, un incidente si è verificato in via Rosolino Pilo a Paternò.

Le circostanze che hanno portato allo scontro tra un'auto e uno scooter sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Due giovani a bordo dello scooter sono stati coinvolti nell'incidente e hanno riportato ferite finendo rovinosamente a terra.

L'intervento tempestivo del personale medico del 118 ha consentito di fornire loro le prime cure necessarie sul luogo dell'incidente, prima di essere trasportati d'urgenza in ospedale per ulteriori trattamenti e valutazioni.

Al momento, le loro condizioni di salute rimangono sconosciute.

Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi del caso al fine di stabilire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

