PATERNÒ: SCONTRO SCOOTER-FURGONE ALLA ROTONDA DI VIA V EMANUELE
A cura di Redazione
18 ottobre 2021 14:01
FLASH
Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, intorno alle ore 13, di oggi lunedì 18 ottobre 2021 all’altezza della rotonda tra il corso Sicilia e la via Vittorio Emanuele.
Per cause ancora non note, uno scooter, condotto da un uomo, si è scontrato con un furgone che si stava immettendo nella rotatoria, a causa dell’impatto con il furgone, l'uomo è rovinata a terra.
Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il centauro e per l'autista del furgone.
IN AGGIORNAMENTO