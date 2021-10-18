FLASHIncidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, intorno alle ore 13, di oggi lunedì 18 ottobre 2021 all’altezza della rotonda tra il corso Sicilia e la via Vittorio Emanue...

FLASH

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, intorno alle ore 13, di oggi lunedì 18 ottobre 2021 all’altezza della rotonda tra il corso Sicilia e la via Vittorio Emanuele.

Per cause ancora non note, uno scooter, condotto da un uomo, si è scontrato con un furgone che si stava immettendo nella rotatoria, a causa dell’impatto con il furgone, l'uomo è rovinata a terra.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il centauro e per l'autista del furgone.

PATERNÒ: SCONTRO SCOOTER-FURGONE ALLA ROTONDA DI VIA V EMANUELE

IN AGGIORNAMENTO