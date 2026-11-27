Paternò, scontro tra auto e autobus all’incrocio tra via Stazione e via Vittorio Emanuele
Nessun ferito, soltanto disagi alla circolazione tra via Stazione e via Vittorio Emanuele.
A cura di Redazione
27 novembre 2026 19:10
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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, a Paternò, nei pressi della rotonda tra via Stazione e via Vittorio Emanuele.
A essere coinvolti nel sinistro sono stati un autobus e un’autovettura, una Ford Fiesta, per cause ancora da chiarire.
A seguito dello scontro, i due mezzi sono rimasti fermi nei pressi della rotatoria, creando difficoltà al transito degli altri veicoli.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma soltanto disagi e rallentamenti alla circolazione lungo le due arterie cittadine, particolarmente trafficate nelle ore pomeridiane.
Resta da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.