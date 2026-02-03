Paternò, scontro tra auto e bici elettrica in zona Scala Vecchia: ferito un 17enne

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, a , in zona Scala Vecchia, all’incrocio tra via Carso e Corso Marco Polo.Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro...

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, a , in zona Scala Vecchia, all’incrocio tra via Carso e Corso Marco Polo.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra un’autovettura e una bicicletta elettrica.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni che si trovava a bordo del mezzo elettrico.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al giovane, successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santissimo Salvatore” per gli accertamenti e le cure del caso.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, il 17enne non avrebbe riportato gravi ferite.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, intervenuti per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.