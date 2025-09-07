Paternò, scontro tra auto e bicicletta: ferito un minorenne

PATERNÒ – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 7 settembre 2025, intorno alle ore 17.30, a Largo della Zagara, all’incrocio con via Trento.Per cause ancora in fase di accertamento, si è ve...

Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro tra una Lancia e una bicicletta su cui viaggiava almeno un ragazzo minorenne. Secondo alcune testimonianze, i ragazzi coinvolti potrebbero essere stati due, ma la circostanza non è stata ancora ufficialmente confermata.

Ad avere la peggio è stato uno dei giovani, finito rovinosamente a terra e rimasto ferito. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasferito in ospedale con un mezzo privato. Al momento non si conosce la prognosi.

Grande spavento anche per il conducente dell’auto, che ha vissuto momenti di forte tensione nell’impatto con la bici, temendo per le condizioni del giovane.

Pochi minuti dopo è giunta anche un’ambulanza del 118, che tuttavia ha lasciato il posto senza trasportare nessuno, poiché il ferito era già stato accompagnato in struttura sanitaria.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, che hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.