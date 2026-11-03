🔴 ULTIM'ORA Paternò, scontro tra auto e camion in Corso Italia: nessun ferito, lunghe code

Paternò, scontro tra auto e camion in Corso Italia: nessun ferito, lunghe code

Ancora un incidente stradale in Corso Italia, all'altezza dell'incrocio con via Vittorio Emanuele, uno dei punti più trafficati all'ingresso della città.



Il sinistro ha coinvolto **un camion e un'autovettura**. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, **non si registrano feriti** e l'incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.



L'impatto ha però provocato **pesanti ripercussioni sulla viabilità, sia in entrata che in uscita dalla città**, con lunghe code di veicoli e rallentamenti lungo Corso Italia.



I disagi si stanno ripercuotendo anche sulla Strada Statale 121, dove si registrano rallentamenti alla circolazione a causa delle difficoltà di accesso alla città.



Restano da chiarire le cause dello scontro. L'episodio riporta l'attenzione sulla viabilità di questo tratto stradale, particolarmente trafficato, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.

