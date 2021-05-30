PATERNO': SCONTRO TRA AUTO E DUE SCOOTER, DUE DONNE FERITE

Un incidente stradale si è verificato oggi , 30 maggio 2021, intorno alle ore 12 a Paternò.Ad essere coinvolti una autovettura una Chevrolet, e due motocicli, uno Scarabeo ed un Piaggio.Lo scontro s...

Un incidente stradale si è verificato oggi , 30 maggio 2021, intorno alle ore 12 a Paternò.

Ad essere coinvolti una autovettura una Chevrolet, e due motocicli, uno Scarabeo ed un Piaggio.

Lo scontro si è verificato nella rotonda dei "Cappuccini" tra la via Convento ed il Corso Italia, dove due scooter ed l'autovettura sono venuti a contatto per cause al momento non note

Ad avere la peggio le due donne in sella allo scarabeo che sono caduti violentemente a terra.

Per entrambi, doloranti , si è reso necessario l'intervento del 118 che ha immediatamente soccorse e trasportate all'ospedale per le cure del caso.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti