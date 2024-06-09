PATERNÒ: SCONTRO TRA AUTO E SCOOTER IERI SERA IN VIA ISOLE EOLIE, FERITO CENTAURO

Intorno alle ore 22 di ieri sera, un incidente stradale si è verificato a Paternò in via Isole Eolie, in zona villetta.Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si è verificat...

Intorno alle ore 22 di ieri sera, un incidente stradale si è verificato a Paternò in via Isole Eolie, in zona villetta.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si è verificato un violento scontro tra una Fiat Punto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida dello scooter, che, a causa dell'impatto, è caduto rovinosamente a terra.

Sul luogo dell'incidente è prontamente intervenuta un'ambulanza del 118. Dopo aver prestato le prime cure necessarie sul posto, i soccorritori hanno trasferito l'uomo all'ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.