PATERNÒ: SCONTRO TRA AUTO E SCOOTER IN VIA VERGA, GRAVE UN 38ENNE

Questa mattina, poco prima delle ore 10 , un grave incidente stradale ha avuto luogo in via Giovanni Verga a Paternò, coinvolgendo un'auto e uno scooter.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Ford C-Max e uno scooter Yamaha si sono scontrati mentre percorrevano corsie opposte di marcia.

L’impatto è stato particolarmente violento, causando gravi conseguenze per il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 38 anni.

A seguito dello scontro, il centauro è stato sbalzato per oltre dieci metri, colpendo violentemente il suolo e successivamente un muro.

Fortunatamente, indossando il casco protettivo, ha evitato danni ancora più gravi, sebbene abbia riportato diverse ferite e lesioni. È stato prontamente soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118.

Sul posto sono giunte due ambulanze.

Il centauro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove sono stati avviati gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni, al momento, non sono ancora note.

Il conducente della Ford C-Max, un uomo anziano, sembra aver accusato un malore subito dopo l’incidente, probabilmente a causa dello spavento. Anche lui è stato trasportato in ospedale.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

Nel frattempo, la zona dell'incidente ha subito rallentamenti nel traffico a causa della presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.