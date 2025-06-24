PATERNÒ, SCONTRO TRA AUTO E TIR SUL CORSO ITALIA: NESSUN FERITO, TRAFFICO RALLENTATO

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno 2025, intorno alle ore 17:00 a Paternò, lungo Corso Itali...

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno 2025, intorno alle ore 17:00 a Paternò, lungo Corso Italia, nei pressi del supermercato.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il sinistro avrebbe coinvolto un’auto e un tir. Alla base dell’impatto vi sarebbe, con ogni probabilità, una mancata precedenza.

L’urto ha causato rallentamenti significativi e traffico paralizzato lungo il tratto interessato.

A rendere ancora più caotica la situazione vi è stata, quasi in contemporanea, un’altra emergenza: un’auto ha preso fuoco nei pressi della rotonda tra via Alcide De Gasperi e via delle Arti e dei Mestieri. Anche in questo caso, fortunatamente, non si segnalano feriti gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità, fortemente compromessa dall’accaduto.

Notizia in aggiornamento.