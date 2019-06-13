PATERNO': SCONTRO TRA AUTO, SMART SI RIBALTA

+++FLASH++Grave incidente poco fa intorno alle ore 13.30, a Paternò.Per cause al vaglio della Polizia Municipale di Paternò presente sul posto, due autovetture, una Yaris ed una Smart si sono scontrat...

Grave incidente poco fa intorno alle ore 13.30, a Paternò.

Per cause al vaglio della Polizia Municipale di Paternò presente sul posto, due autovetture, una Yaris ed una Smart si sono scontrate, quest ultima in seguito all'urto si è impennata e si è ribaltata su un fianco.

L'incidente si è verificato tra la via Goffredo Mameli e via Rosolino Pilo, zona via Fiume.

Ad avere la peggio il guidatore della smart, immediatamente soccorso dal personale del 118 giunto sul posto, le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza l'autovettura.

