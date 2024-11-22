PATERNO', SCONTRO TRA DUE AUTO AL QUARTIERE VILLETTA: TRE FERITI
Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 23:30 di ieri sera a Paternò, all’intersezione tra Via Mondello e Via Canonico Renna, nel quartiere Villetta.
Nello scontro sono state coinvolte due vetture, una Ford Focus e un’Audi.
L’impatto, particolarmente violento, ha causato l’apertura degli airbag in entrambi i veicoli.
A seguito della collisione, tre persone sono rimaste ferite.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale "Santissimo Salvatore" di Paternò. Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, nessuno dei feriti versa in condizioni gravi.
Le autorità competenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Nel frattempo, il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico, causando deviazioni su percorsi alternativi per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.