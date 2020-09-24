PATERNO’: SCONTRO TRA DUE AUTO ALL’INCROCIO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE
Scontro tra due autovetture nella tarda mattina di oggi, 24 Settembre 2020 a Paternò.
L’impatto è avvenuto tra una Fiat 600 ed una Fiat Punto all'incrocio sito tra via Libertà la via Circumvallazione , posto dove spesso, a causa dell'inosservanza dei segnali di precedenza, si sono verificati sinistri.
Per fortuna, nessuno degli occupanti ha riportato ferite, ma soltanto paura per lo scontro avuto.
Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica