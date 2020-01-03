PATERNO': SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITA UNA DONNA

Un incidente si è verificato nella mattina di oggi intorno alle ore 10.00 in via Balatelle a Paternò.Due auto, una Fiat Panda ed una Fiat Punto sono entrate in collisione e le conseguenze peggiori le...

Un incidente si è verificato nella mattina di oggi intorno alle ore 10.00 in via Balatelle a Paternò.

Due auto, una Fiat Panda ed una Fiat Punto sono entrate in collisione e le conseguenze peggiori le ha subite una donna, che era al volante di una delle due autovetture.

La donna è stata portata in ospedale dal personale del 118. Sotto choc, invece, anche se non ha subito ferite o traumi, almeno apparentemente, l’uomo che era alla guida dell’altra autovettura.

Sul posto dell’incidente, oltre al personale sanitario del 118, arrivato con le ambulanze, è intervenuta anche la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi dl caso.