PATERNO': SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA EMANUELE BELLIA, FERITI
Incidente questo pomeriggio, 21 Luglio 2021, intorno alle ore 17.30 a Paternò.
Il sinistro si è verificato nella centralissima via E. Bellia all'incrocio con la via Santa Lucia.
Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta nel luogo del sinistro, si sono scontrati una Lancia Y ed una Fiat 500.
Feriti per fortuna in modo non grave la conducente della Fiat 500 ed un uomo che si trovava sulla Lancia Y.
Tre le persone ferite finite al pronto soccorso del Santissimo di Paternò, per fortuna per loro ferite non gravi
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti.