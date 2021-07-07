PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA ESTONIA IERI SERA: UNA FINISCE SULLE MACCHINE IN SOSTA
Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, 6 luglio 2021, intorno alle ore 22:30 tra la via Estonia e la via Carso.
Ad essere coinvolte due autovetture, una Mercedes A170 ed una Mercedes Van che con l'urto una delle macchine è andata a sbattere violentemente contro due auto in sosta.
Violento è stato lo scontro tanto che nei due mezzi sono esplosi gli airbag.
Ferito, fortunatamente non in modo grave il conducente della Mercedes A che ė stato soccorso dagli uomini del 118 per le prime cure e trasferito all'ospedale di Paternò per le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nostro distaccamento per mettere in sicurezza le auto ed i Carabinieri per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica.
La strada è rimasta chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e sicurezza dei veicoli.