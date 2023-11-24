95047

PATERNO' SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA GIOVANNI VERGA

A cura di Redazione Redazione
24 novembre 2023 09:24
News
Nella mattinata di oggi, 24 Novembre 2023, si è verificato uno scontro tra due veicoli in Via Giovanni Verga, precisamente nei pressi delle scuole.

L'incidente è avvenuto a causa di una probabile mancata precedenza, coinvolgendo una Fiat Punto e una Lancia Y

Fortunatamente, dalle informazioni attualmente disponibili, sembra che non ci siano gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti. Tuttavia, entrambi i veicoli hanno riportato danni significativi.

Il traffico nella zona interessata ha subito rallentamenti a causa dell'incidente.

