Paura nella notte a Paternò: due donne ferite, nessuna in gravi condizioni

AGGIORNAMENTO Nell’incidente avvenuto la notte scorsa all’incrocio tra via Ferrara e via Rosolino Pilo a Paternò, non una bensì due donne sono rimaste ferite. Le malcapitate sono state trasportate dag...

AGGIORNAMENTO

Nell’incidente avvenuto la notte scorsa all’incrocio tra via Ferrara e via Rosolino Pilo a Paternò, non una bensì due donne sono rimaste ferite. Le malcapitate sono state trasportate dagli operatori del 118 presso strutture ospedaliere per i necessari accertamenti e le cure del caso.

Fortunatamente, secondo fonti sanitarie, nessuna delle due avrebbe riportato gravi conseguenze.

Le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione del veicolo ribaltato sono durate circa due ore e hanno comportato la temporanea interruzione del traffico nella zona.

Un incidente si è verificato nella notte, intorno alla mezzanotte, all’incrocio tra via Ferrara e via Rosolino Pilo, a Paternò.

Per cause ancora da accertare, si è verificato uno scontro tra una Fiat 500 e una Mercedes Classe B, che dopo l’impatto si è ribaltata su un fianco, fermandosi al centro della carreggiata.

Nel sinistro è stata danneggiata anche un auto in sosta presente nella zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma i conducenti sono risultati illesi.

In particolare, la donna alla guida della Mercedes ribaltata è riuscita a uscire dal veicolo senza riportare gravi conseguenze.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

La strada è rimasta interdetta al transito per circa due ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dell’auto ribaltata.

