PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO, UN FERITO TRASPORTATO IN OSPEDALE

19 ottobre 2024 15:14
News
Paternò, 19 ottobre 2024 – Nel pomeriggio di oggi si è verificato un violento incidente stradale a Paternò, all'incrocio tra via Nicolò Macchiavelli e via Ugo Foscolo.

Per cause ancora al vaglio da parte degli competenti, una Fiat Punto e una Fiat 500 si sono scontrate violentemente.

Il bilancio dell'incidente è di una persona ferita, il conducente della Fiat 500, che è stato prontamente soccorso sul posto dai sanitari.

Dopo le prime cure, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.

La strada al momento è chiusa al traffico per consentire i rilevi in sicurezza.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e ristabilire la normale viabilità.

