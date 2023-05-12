PATERNÒ SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE: TRE FERITI TRA CUI UNA DONNA INCINTA
Incidente stradale a Paternò nel pomeriggio di oggi, 12 Maggio 2023 a Paternò: tre i feriti, lievi, tra cui una donna incinta.Lo schianto è avvenuto all’incrocio nell'incrocio tra la via Petrarca e la...
Incidente stradale a Paternò nel pomeriggio di oggi, 12 Maggio 2023 a Paternò: tre i feriti, lievi, tra cui una donna incinta.
Lo schianto è avvenuto all’incrocio nell'incrocio tra la via Petrarca e la via Salvatore Bellia. poco dopo le 17 , ad essere coinvolti una Fiat Punto ed una Toyota.
Tre i feriti, necessario l’intervento in ambulanza dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure del caso sono stati trasferiti all'ospedale gli accertamenti e le cure del caso.
l tratto di strada interessato dal sinistro, è rimasto chiuso al traffico per le operazioni di soccorso e per effettuare i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica da parte dell'autorità