PATERNÒ. SCONTRO TRA DUE MEZZI IN VIA CONVENTO

AGGIORNAMENTO

Il bilancio dell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi a Paternò, precisamente in via del Convento nei pressi di via Cappuccini è di una persona rimasta ferita che dopo le prime cure del caso sul posto è stata trasferita all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Paternò, 3 Agosto 2024 - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:30, si è verificato un violento scontro tra due autovetture a Paternò, precisamente in via del Convento nei pressi di via Cappuccini.

Le cause dell'incidente sono al momento sconosciute e i dettagli sono ancora scarsi.

Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza per prestare soccorso alle persone coinvolte. Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate dai coinvolti.

L'incidente ha causato notevoli rallentamenti del traffico nel tratto interessato, con disagi per gli automobilisti.