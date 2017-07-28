PATERNO': SCONTRO TRA DUE SCOOTER
28 luglio 2017 21:56
Scontro tra due scooter stasera, intorno le ore 20 all''incrocio tra via Brescia e via Rovigo, tre le persone che viaggiavano in sella agli scooter, una delle quali è rimasta leggermente ferita ed è stata soccorsa dai medici del 118, trasferita in ospedale per accertamenti.
IN AGGIORNAMENTO