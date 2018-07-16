PATERNO': SCONTRO TRA DUE VESPE, UN FERITO

PATERNO': UN FERITO NELLO SCONTRO TRA DUE VESPE

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente che, stasera intorno alle 20.30 ha visto scontrarsi due vespe in Via del Progresso (zona Spirito Santo) a Paternò.

L'urto tra le due vespe è stato violento, tanto che uno dei motociclisti è rimasto ferito alla testa. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un ambulanza del 118, che ha portato il ferito, un ragazzo del quale non si conoscono ancora le generalità, all'ospedale di Paternò

IN AGGIORNAMENTO