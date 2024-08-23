PATERNÒ. SCONTRO TRA FIAT PANDA E CICLOMOTORE IN VIA MARCONI, FERITI DUE MINORENNI

Paternò, 23 agosto 2024 - Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio a Paternò, all'incrocio tra via Guglielmo Marconi e via Gesù, Giuseppe e Maria.Coinvolti nel sinistro una Fiat Panda, guida...

Paternò, 23 agosto 2024 - Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio a Paternò, all'incrocio tra via Guglielmo Marconi e via Gesù, Giuseppe e Maria.

Coinvolti nel sinistro una Fiat Panda, guidata da un uomo di 70 anni, e un ciclomotore sul quale viaggiavano due ragazzi di 15 anni.

L'impatto è stato violento, e i due giovani, a causa dello scontro, sono stati sbalzati dal loro mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente soccorsi, i ragazzi hanno riportato diverse ferite e sono stati trasportati con urgenza negli ospedali di Paternò e Catania, grazie all'intervento di due ambulanze del 118.

Fortunatamente, il conducente della Fiat Panda è rimasto illeso, anche se visibilmente sotto shock per l'accaduto.

Le forze dell'ordine stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e determinare eventuali responsabilità.