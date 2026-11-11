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🚨🚨 INCIDENTE PATERNO'

PATERNÒ, SCONTRO TRA FUORISTRADA E MOTO IN VIA MONGIBELLO

L'incidente questa mattina sulla strada che collega Paternò a Ragalna. Il motociclista sarebbe stato trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Locale.

A cura di Redazione
11 novembre 2026 09:14
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PATERNÒ, SCONTRO TRA FUORISTRADA E MOTO IN VIA MONGIBELLO -
Paternò
Cronaca
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PATERNÒ – Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, lungo via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, nel territorio comunale paternese.

Lo scontro ha coinvolto un fuoristrada e una moto. A seguito dell'impatto, il mezzo a due ruote è rimasto riverso sull'asfalto, nei pressi del guardrail, con il casco a terra e alcuni frammenti sparsi sulla carreggiata.

Secondo le prime informazioni, ancora in attesa di conferme ufficiali, il motociclista avrebbe riportato delle ferite e sarebbe stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Paternò, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Seguiranno aggiornamenti.

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