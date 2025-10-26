Paternò, scontro tra scooter elettrico e vettura, ferito centauro

PATERNÒ – Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre 2025, per un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 16:00 in via Scala Vecchia, nei pressi dell’incrocio con via Balatelle.Secondo le...

PATERNÒ – Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre 2025, per un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 16:00 in via Scala Vecchia, nei pressi dell’incrocio con via Balatelle.

Secondo le prime informazioni raccolte, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter elettrico e un’autovettura si sono scontrati improvvisamente lungo la carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, che è caduto rovinosamente a terra riportando ferite al momento non ancora note nella loro gravità.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per prestare le prime cure al ferito e la Polizia Municipale, che si è occupata di effettuare i rilievi e regolare la circolazione stradale.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Sarà la Polizia Municipale a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento